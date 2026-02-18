 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Директор Долиной опроверг заявку на товарный знак и заявил о мошенниках

Директор Долиной: певица не получала товарный знак «Сохранить и приумножить»
Директор Долиной опроверг информацию о том, что певица зарегистрировала товарный знак «Лариса Долина сохранить и приумножить». По словам Пудовкина, это работа мошенников. В заявке на сайте ФИПС были указаны ФИО артистки
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Екатерина Чеснокова / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / фотохост-агентство РИА Новости)

Певица Лариса Долина не оформляла в Роспатенте регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». Об этом РБК сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла, Лариса Долина — народная артистка России. Она певица», — сказал Пудовкин.

На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) — подведомственной организации Роспатента — 17 февраля была зарегистрирована заявка на получение товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». В качестве заявителя была указана Долина Лариса Александровна, а в качестве адреса прописки был указан адрес квартиры, которой лишилась певица Лариса Долина в ходе судебных тяжб с Полиной Лурье.

Предприятие с товарным знаком «Лариса Долина сохранить и приумножить» планировало заниматься операциями с недвижимостью, обменом денег и криптовалюты.

Подать заявку на регистрацию товарного знака за человека, теоретически, может и другое лицо, объяснил РБК управляющий партнер компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев. Подать заявку можно тремя способами: лично придя в ФИПС, электронно на сайте организации с использованием электронно-цифровой подписи, а также отправив заявку по почте, сказал юрист. «Помимо этого, от лица подать документы на регистрацию товарного знака может патентный поверенный на основании доверенности не требующей нотариального заверения», — добавил Репринцев. Ведомством в дальнейшем проводится формальная экспертиза — они осуществляют проверку документов, правильность их составления, оплату госпошлины и так далее. По результатам заявку либо принимают и регистрируют, либо выносят отказ в приеме заявки. «Соответственно, есть возможности подать документы за иное лицо и теоретически даже попытаться удаленно зарегистрировать на него товарный знак при прохождении всех процедур», — заключил юрист.

В августе 2024 года певица Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые обманным путем заставили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести почти 200 млн руб. В марте 2025 года суд вернул народной артистке квартиру и признал сделку недействительной, однако покупательница Полина Лурье обжаловала решение, и Верховный суд встал на ее сторону.

Лариса Долина в начале февраля 2026 года рассказала, что проживает в арендованной квартире, так как пока не может позволить себе купить собственное жилье.

Ранее директор Долиной опроверг информацию о том, что певица общалась с представителем банка для уточнения причины блокировки ее переводов. Телеграм-канал Mash сообщил, что мошенники продают шестичасовую аудиозапись разговоров с Долиной минимум за 580 тыс. в криптовалюте.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников, Елена Степанова Елена Степанова
Лариса Долина патент торговая марка
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
