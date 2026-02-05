Представитель Долиной назвал фейком запись разговора певицы с банком

Лариса Долина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал фейком аудиозапись разговора певицы с сотрудником банка. Как сообщил РБК представитель артистки, подобные материалы не заслуживают доверия и являются результатом монтажа или работы искусственного интеллекта.

В четверг, 5 февраля, телеграм-канал Mash опубликовал запись разговора Долиной с представителем банка, из которой следует, что переводы певицы на крупную сумму блокировались для уточнения, не находится ли она под давлением. По данным канала, мошенники продают шестичасовую аудиозапись разговоров с Долиной минимум за 580 тыс. в криптовалюте.

«У меня ко всем, я их называю для себя афтершоками, записям, монтажам, искусственному интеллекту и прочей информационной помойке отношение очень простое. Не надо лазить по помойкам. <...> Я не слушал [запись разговора] и не буду слушать. То, что мне на словах рассказали, это очевидный фейк, монтаж», — заявил Пудовкин.

Представитель певицы добавил, что расследование по делу продолжается и еще не все фигуранты дела привлечены к ответственности.

В августе 2024 года Долина заявила, что мошенники обманным путем вынудили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести около 200 млн руб. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной и вернул жилье певице, однако покупательница Полина Лурье обжаловала это решение, и Верховный суд встал на ее сторону.

Передача Лурье ключей от квартиры состоялась позже из-за неподписанного акта приема-передачи, их передали 19 января после возбуждения исполнительного производства о принудительном выселении певицы.

В начале февраля Долина рассказала, что живет в съемной квартире из-за отсутствия средств на покупку собственного жилья.