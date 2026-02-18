 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Хинштейн сообщил о «непростом решении» поехать в Москву на реабилитацию

Хинштейн: принял решение о реабилитации в Москве

Хинштейн сообщил о «непростом решении» поехать в Москву на реабилитацию
Video

Попавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в телеграм-канале, что принял «непростое для себя решение» и направится в Москву для дальнейшей реабилитации.

Он подчеркнул, что его решение не связано с качеством курской медицины. «Напротив, я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение <...> Ускоренная реабилитация возможна только в специализированном профильном федеральном центре, а такие есть только в Москве», — написал он.

Хинштейн рассказал, как лечится дома после аварии. Видео
Политика

Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Сам чиновник рассказал, что получил множественные травмы, в частности переломы бедренной кости и ребер.

В начале февраля главу региона выписали. Он сообщил, что работает дистанционно и продолжает лечение дома — «по сути, комнату переоборудовали в больничную палату».

