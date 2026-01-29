Хинштейн рассказал о сломанных при аварии ребрах и позвонках
В результате аварии губернатор Курской области Александр Хинштейн помимо перелома бедра получил переломы трех ребер и двух отростков позвонков. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно», — сказал он в видеосообщении в канале.
В ДТП Хинштейн попал 22 января во время рабочей поездки в регионе — его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Лечение он проходит в больнице в Курской области.
После операции глава региона сообщил, что «его состояние оказалось хуже прогнозов», а врачи диагностировали у него перелом бедра. Однако Хинштейн отметил, что, несмотря на обстоятельства и советы врачей, планирует продолжать работу.
