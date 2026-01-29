 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Хинштейн рассказал о сломанных при аварии ребрах и позвонках

В результате аварии губернатор Курской области Александр Хинштейн помимо перелома бедра получил переломы трех ребер и двух отростков позвонков. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно», — сказал он в видеосообщении в канале.

Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП
Общество

В ДТП Хинштейн попал 22 января во время рабочей поездки в регионе — его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Лечение он проходит в больнице в Курской области.

После операции глава региона сообщил, что «его состояние оказалось хуже прогнозов», а врачи диагностировали у него перелом бедра. Однако Хинштейн отметил, что, несмотря на обстоятельства и советы врачей, планирует продолжать работу.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Александр Хинштейн Курская область ДТП Переломы перелом бедра
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
