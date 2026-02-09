 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Хинштейн заявил, что мэр Курска «публично расписался в беспомощности»

Хинштейн отчитал мэра Курска за непроходимые из-за снега улицы
Хинштейн раскритиковал мэра Курска за неубранный снег и заявил, что тот публично «расписывается в беспомощности», причем людям от этого «ни жарко, ни холодно». Глава города обещал пообщаться насчет уборки с подрядчиками

Хинштейн заявил, что мэр Курска «публично расписался в беспомощности»
Video

В Курске есть улицы, которые не чистили с начала зимы, заваленные снегом тротуары есть даже в центре города. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на совещании с участием мэра Курска Евгения Маслова.

«Мониторинг выявил более ста улиц, где невозможно пройти по тротуару. Некоторые из этих улиц не чистились с начала зимы вообще ни разу. То есть речь не идет о том, что они вдруг, резко за последние снегопады оказались непроходимыми», — сказал Хинштейн, уточнив, что речь идет даже о самом центре города.

Глава региона спросил Маслова, почему улицы чистят плохо. Тот ответил, что старается работать с подрядчиками: «Понятно, что критика обоснована, я приношу свои извинения жителям и продолжаю работу по этому направлению. Стараемся исправиться. Еженедельно встречаюсь с подрядчиками».

Хинштейн заявил, что его такой ответ не устраивает. По словам губернатора, мэр Курска публично «расписался в собственной беспомощности». Хинштейн добавил, что Маслов, в отличие от глав других городов, делает это «еще и публично», но от этого людям «ни жарко, ни холодно».

Правительство выделило 1,3 млрд руб. на помощь жителям Курской области
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Губернатор спросил Маслова, что власти Курска намерены делать, чтобы решить проблему.

«Будем разговаривать и по данным вопросам. Мне присылают фотоотчеты — люди сейчас работают уже на данной лестнице», — ответил мэр (лестницу на улице Дзержинского упомянул Хинштейн).

«Ну невозможно же мне, да еще и находясь на больничном, контролировать все лестницы и улицы в городе! Значит подрядчика меняйте! Я бы сказал, что с ним сделать, но меня потом могут упрекнуть в непарламентских выражениях. Плохо!», — сказал Хинштейн.

Он потребовал отработать «каждую жалобу» в ручном режиме совместно с Центром управления регионом (ЦУР-ом).

«Я бы сам с вами вышел улицы чистить, но пока не могу самостоятельно передвигаться без дополнительных устройств!», — добавил губернатор.

На Курск в последнее время обрушились обильные снегопады. По данным сервиса «Яндекс.Погода», высота снежного покрова в Курске и районе в настоящее время составляет 25 см. На улицы города вывели снегоуборочную технику.

Хинштейн попал в ДТП 22 января — во время рабочей поездки по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Сам чиновник рассказал, что получил множественные травмы — в частности, переломы бедренной кости и ребер. Он лечится дома и работает дистанционно.

