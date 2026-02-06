 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Хинштейн рассказал, что освобожденные из плена жители приехали в Курск

Хинштейн: возвращенные с территории Украины россияне приехали в Курск
Военная операция на Украине

Фото: Hinshtein / Telegram
Возвращенные с территории Украины россияне приехали в Курск, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Людей разместили в одном из ПВР, они обеспечены всем необходимым — спальными местами, едой, одеждой, вещами первой необходимости. Поможем организовать всю связь с родными», — добавил глава области.

Хинштейн также рассказал, что прибывших осмотрели врачи. Сегодня с ними отработают сотрудники соцслужб — помогут с оформлением всех положенных выплат.

Ранее стало известно, что правительство России выделит 1,3 млрд руб. на выплату компенсаций за аренду жилья жителям приграничных территорий Курской области.

Елена Наумова
Курская область Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
