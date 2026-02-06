Хинштейн рассказал, что освобожденные из плена жители приехали в Курск
Возвращенные с территории Украины россияне приехали в Курск, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«Людей разместили в одном из ПВР, они обеспечены всем необходимым — спальными местами, едой, одеждой, вещами первой необходимости. Поможем организовать всю связь с родными», — добавил глава области.
Хинштейн также рассказал, что прибывших осмотрели врачи. Сегодня с ними отработают сотрудники соцслужб — помогут с оформлением всех положенных выплат.
Ранее стало известно, что правительство России выделит 1,3 млрд руб. на выплату компенсаций за аренду жилья жителям приграничных территорий Курской области.
