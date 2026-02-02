 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хинштейн сообщил о продолжении лечения после ДТП на дому

Хинштейн сообщил о продолжении лечения после ДТП на дому
Video

Попавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в телеграм-канале, что продолжает лечение и реабилитацию, хотя и находится дома.

Сегодня в правительстве региона рассказали, что Хинштейн уже работает дистанционно. Сам губернатор заявил, что его выписали из больницы, но о полном выздоровлении «речи не идет».

«По сути, комнату переоборудовали в больничную палату <...> Тем не менее продолжаю держать руку на пульсе, нахожусь в постоянном контакте с коллегами по правительству, с коллегами из федерального центра. Вмешиваюсь там, где требуется», — пояснил он.

Хинштейн рассказал о сломанных при аварии ребрах и позвонках
Общество

Губернатор также рассказал, что первую помощь после ДТП ему оказали медики проезжавшей мимо скорой помощи. «Как человек верующий, я понимаю, это было промыслительно, не случайно», — добавил он.

Хинштейн попал в ДТП 22 января — во время рабочей поездки по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Сам чиновник рассказал, что получил множественные травмы, в частности переломы бедренной кости и ребер.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Александр Хинштейн ДТП Курская область лечение
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Хинштейн рассказал о сломанных при аварии ребрах и позвонках
Общество
В правительстве Курской области заявили, что Хинштейн работает из дома
Общество
Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Россияне с отмененной бронью выиграли суд против турецкой авиакомпании Общество, 18:32
«Маер» приступил к внедрению Стандарта рекламы с традиционными ценностями Пресс-релиз, 18:32
Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео Общество, 18:30
Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео Общество, 18:27
Роспотребнадзор начал расследование сообщений о продаже рыбы с ртутью Общество, 18:16
Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов Политика, 18:16
Рабочие инструменты маркетинга: что изменилось Образование, 18:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В АКРА рассказали о векторах развития экономики России в 2026 году
РАДИО
 Экономика, 18:14
В «Газель» с погибшими подростками въехал оторвавшийся модульный дом Общество, 18:02
Минюст внес в список нежелательных фонд поддержки женщин в СМИ Политика, 18:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Российский суд приговорил к 25 годам вербовавшего заключенных в ВСУ Политика, 17:59
«Локомотив» выбрал нового капитана вместо ушедшего в ЦСКА Баринова Спорт, 17:56
Обвиненного в изнасилованиях сына кронпринцессы Норвегии арестовали Общество, 17:52