Хинштейн сообщил о продолжении лечения после ДТП на дому

Video

Попавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в телеграм-канале, что продолжает лечение и реабилитацию, хотя и находится дома.

Сегодня в правительстве региона рассказали, что Хинштейн уже работает дистанционно. Сам губернатор заявил, что его выписали из больницы, но о полном выздоровлении «речи не идет».

«По сути, комнату переоборудовали в больничную палату <...> Тем не менее продолжаю держать руку на пульсе, нахожусь в постоянном контакте с коллегами по правительству, с коллегами из федерального центра. Вмешиваюсь там, где требуется», — пояснил он.

Губернатор также рассказал, что первую помощь после ДТП ему оказали медики проезжавшей мимо скорой помощи. «Как человек верующий, я понимаю, это было промыслительно, не случайно», — добавил он.

Хинштейн попал в ДТП 22 января — во время рабочей поездки по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Сам чиновник рассказал, что получил множественные травмы, в частности переломы бедренной кости и ребер.