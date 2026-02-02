 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хинштейн рассказал, как лечится дома после аварии. Видео

Появилось видео рассказа Хинштейна дома после аварии

Хинштейн рассказал, как лечится дома после аварии. Видео
Video

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, попавший в ДТП, выписан из больницы и продолжает лечение дома, работая дистанционно.

Он записал видео, в котором показал, как лечится дома. «Комнату переоборудовали в палату, но держу руку на пульсе: в контакте с коллегами по правительству и федеральному центру», — написал он.

Хинштейн попал в ДТП 22 января — во время рабочей поездки по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Сам чиновник рассказал, что получил множественные травмы — в частности, переломы бедренной кости и ребер.

Хинштейн рассказал о сломанных при аварии ребрах и позвонках
Общество

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Теги
Персоны
Александр Хинштейн ДТП
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Хинштейн сообщил о продолжении лечения после ДТП на дому
Политика
В правительстве Курской области заявили, что Хинштейн работает из дома
Общество
Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
«Укрпочта» сменила логотип ради «связи с исторической Украиной» Общество, 20:06
Главу BitRiver арестовали из-за «криптосхемы» ухода от налоговПодписка на РБК, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Ксения Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева» Экономика, 19:51
В Госдуме предложили увеличить штрафы за плохую уборку снега во дворах Недвижимость, 19:39
Зеленский заявил о готовности Украины к реальным шагам к миру Политика, 19:36
Кадры с предсказанием сурка Фила о наступлении весны Общество, 19:33
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров Город, 19:29
В Риме ввели плату за бросание монет в фонтан из фильма «Сладкая жизнь» Общество, 19:23
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в метро Стамбула Общество, 19:14
Хинштейн рассказал, как лечится дома после аварии. Видео Политика, 19:11
Клуб РПЛ объявил, что погасил десятилетний долг перед «дочкой» «Ростеха» Спорт, 19:09
Минпромторг сообщил о падении продаж автомобилей в начале года Авто, 19:04
Мосбиржа запланировала запуск фьючерсов на монеты Solana, Ripple и Tron
РАДИО
 Инвестиции, 19:01