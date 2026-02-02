Хинштейн рассказал, как лечится дома после аварии. Видео

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, попавший в ДТП, выписан из больницы и продолжает лечение дома, работая дистанционно.

Он записал видео, в котором показал, как лечится дома. «Комнату переоборудовали в палату, но держу руку на пульсе: в контакте с коллегами по правительству и федеральному центру», — написал он.

Хинштейн попал в ДТП 22 января — во время рабочей поездки по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Сам чиновник рассказал, что получил множественные травмы — в частности, переломы бедренной кости и ребер.