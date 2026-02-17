Прибытие российской делегации в Женеву. Видео

Борт с российской делегацией приземлился в Женеве. Трехсторонние переговоры России, Украины и США начнутся в городе через несколько часов

Самолет с российской делегацией приземлился в Женеве. 17 и 18 февраля в городе пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

В числе основных участников делегации — помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. В отличие от прошлых раундов переговорах в Абу-Даби, где речь шла о вопросах безопасности, теперь будет обсуждаться более широкий спектр тем, говорили в Кремле.