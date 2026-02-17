Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Женеве

Отель «Интерконтиненталь» в Женеве (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланированы трехсторонние переговоры России, США и Украины, сообщает «Укринформ».

В состав украинской переговорной группы вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

ТАСС Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В этот раз переговорная группа работает в более широком составе. Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источники, в нее вошли по меньшей мере 15 человек. Американскую сторону представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Кремль ранее отмечал, что повестка переговоров в Швейцарии будет шире, чем в Абу-Даби, где состоялись прошлые раунды переговоров, и затронет в том числе территориальные вопросы. Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщали, что обсуждаться будут военные, политические и гуманитарные вопросы, а также Запорожская АЭС и возможное энергетическое перемирие.

МИД Швейцарии и Кремль сообщали, что переговоры пройдут в закрытом для прессы формате — журналистам будут доступны только видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала встречи. В МИД России заявили, что стороны договорились работать «в режиме тишины» без утечек информации.