Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео

Члены американской делегации приехали в отель InterContinental в Женеве, где должны пройти трехсторонние переговоры России, США и Украины. На кадрах, которые сняли очевидцы, в частности, видны спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.