Продажи АвтоВАЗа в феврале снизятся более чем на 15% от плана

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В феврале АвтоВАЗ ожидает снижения продаж новых Lada более чем на 15% от запланированного количества. Компания рассчитывает реализовать чуть более 20 тыс. машин, сообщил журналистам ее президент Максим Соколов.

«Январь мы прошли примерно так же, может, даже чуть хуже, чем январь 2025 года, и февраль тоже идет сегодня по более низкой, консервативной, если можно так сказать, траектории. Мы уже скорректировали наши планы продаж на февраль, причем скорректировали существенно — минимум на 15%. Но даже с учетом этой корректировки мы по темпам продаж сегодня не выходим на плановую траекторию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Соколов отметил, что изменить ситуацию на рынке «в лучшую сторону» смогут только кардинальные меры. Ощутимых результатов не принесло даже снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. 13 февраля.

Компания фиксирует поток обращений за покупками. Однако далеко не все обращения становятся конкретными продажами. «Возможно, сказывается эффект от изменений налоговой политики, от ужесточения правила выдачи кредитования. Мы видим серьезную просадку по объемам выдачи кредитов, а ведь две трети покупок, если не больше, осуществляется именно в кредит, и это тоже сыграло свою негативную роль», — предположил Соколов.

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин Lada в России сократились на 4% в годовом выражении и составили 26,7 тыс. штук в феврале 2025 года.

Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Также компания решила снизить цены на автомобили. Речь идет о марках Aura и Largus. Начальная цена на Lada Aura уменьшится на 354 тыс. руб. до 2,25 млн руб., а на Lada Largus снизится на 73 тыс. руб. до 1,59 млн руб.

Но ценник на самые продаваемые модели АвтоВАЗа все же повысится. Начальная цена Lada Granta (лидер российского авторынка по числу проданных машин) составит 850 тыс. руб. (среднее изменение — плюс 1,9%), Lada Iskra — 1,28 млн руб. (+1,8%); Niva Legend — 1,1 млн руб. (+1,8%) и Niva Travel — 1,42 млн руб. (+1,9%).

