«АвтоВАЗ» назвал причину отзыва 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta

«АвтоВАЗ» отзывает 33 450 автомобилей Lada Granta из-за возможного дефекта в карданном элементе одного из узлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Речь идет о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, в котором существует минимальный риск ослабления соединения. Маловероятно, что это произойдет в реальной эксплуатации автомобиля, однако «АвтоВАЗ» принял решение провести отзывную кампанию для полного исключения этой возможности», — сказано в сообщении.

Об отзыве автомобилей стало известно 12 декабря. Речь идет об отдельных модификациях LADA Granta, произведенных за пять с половиной месяцев, с 6 июня по 26 ноября 2025 года.

Материал дополняется