АвтоВАЗ отзовет для проверки 33,4 тыс. LADA Granta

Речь идет о дополнительной проверке отдельных модификаций LADA Granta, произведенных с 6 июня по 26 ноября этого года. Специалисты продиагностируют один из функциональных узлов этих машин и в случае необходимости его заменят
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

АвтоВАЗ проведет дополнительную проверку отдельных модификаций LADA Granta, произведенных за пять с половиной месяцев, с 6 июня по 26 ноября 2025 года. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Производитель официально уведомил об этом Росстандарт. «Под действие программы подпадают 33450 автомобилей Lada Granta», — уточнил регулятор.

В рамках проверки в сервисных центрах продиагностируют один из функциональных узлов автомобиля «в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента», а в случае необходимости узел заменят, пояснил автопроизводитель.

«В ближайшее время дилерские центры LADA начнут оповещение владельцев Granta, чьи автомобили нуждаются в дополнительной проверке. Диагностика узла и, при необходимости, его замена занимают минимальное время и абсолютно бесплатны для автовладельцев. АВТОВАЗ обеспечил сервисные центры необходимым запасом компонентов», — говорится в сообщении.

Глава АвтоВАЗа обвинил китайских автопроизводителей в демпинге
Бизнес
Максим Соколов

Владельцы машин могут сами проверить, попадает ли их транспортное средство под действие программы проверки: необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем от Росстандарта или воспользоваться поиском по электронной базе.

В августе Национальный автомобильный союз (НАС) сообщил, что обратился в Росстандарт с просьбой проверить случаи блокировки рулевого колеса на Lada Vesta. После этого АвтоВАЗ объявил, что начал бесплатную сервисную проверку этих автомобилей второго поколения, у них планировалось проверить версию прошивки одного из электронных блоков и при необходимости ее обновят. Производитель заверил, что обновленная версия ПО полностью убирает пятисекундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки.

В октябре Росстандарт заявил об ограничении продаж в дилерской сети автомобилей Lada Largus «до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов». Меру объяснили данными о проблемах с вращением руля.

В ноябре АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus после проверки. В ходе нее были выявлены проблемы со специальной жидкостью, используемой в работе клапана: со временем ее показатели вязкости могут снижаться, что приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения, объяснили в компании. Поставщика заменили. Производитель отметил, что производство Lada Largus «не прерывалось и продолжается в плановых объемах».

Елена Чернышова, Полина Елисова
Lada Granta АвтоВАЗ
