Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге

Глава «АвтоВАЗа»: демпинг китайских автопроизводителей в России перешел границы
Демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке «перешел все мыслимые границы», — заявил глава «АвтоВАЗа." Скидки на из автомобили в 2025 году доходили до 1 млн руб., но даже тогда Lada продавала машины дешевле
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Китайские автопроизводители осуществляют демпинг на российском рынке, и он «перешел все мыслимые границы» заявил газете «Ведомости» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, скидки на китайские автомобили в 2025 году доходили до 1 млн руб. Однако даже в такой ситуации автомобили Lada «продаются существенно дешевле китайских», подчеркнул Соколов.

По оценкам «Автостата», Lada стала лидером по продажам машин на российском рынке в ноябре с долей 21,4%. Продажи за 11 месяцев оказались на 27% меньше год к году, передал «Интерфакс» со ссылкой на «АвтоВАЗа».

Демпинг — это продажа товаров на иностранном рынке по сниженным ценам для вытеснения конкурентов. Цены занижаются искусственно и иногда могут быть не только ниже средних по рынку, но и ниже себестоимости товара.

Наиболее частые цели подобной схемы — захват нового рынка, увеличение своей доли на нем, распродажа избыточных запасов или получение срочной прибыли.

Китайский автопром, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно иных условиях и возможностях получать кредиты, отметил Соколов. В Китае сегодня ключевая ставка составляет 3%, а российский Центробанк держит ее на уровне 16,5%.

Глава «АвтоВАЗа» обратил внимание также на программу поддержки китайским правительством местного автопрома, который работает на экспорт.

Алиханов сообщил о падении рынка автопрома
Экономика
Антон Алиханов

Российский рынок может ориентироваться на импорт, «раскладывая перед собой те же грабли», или работать с локализованными автомобилями, которые дешевле при покупке и обслуживании, считает Соколов.

«АвтоВАЗу», по словам топ-менеджера, интересны главным образом жесткие контракты, основанные на принципе take-or-pay, но на таких условиях с компанией никто не договаривался. Он отметил готовность концерна поставить без квот столько автомобилей, сколько нужно покупателям в любом сегменте — такси, каршеринга или других типах перевозок.

Представители отрасли и прежде жаловались на демпинг со стороны китайских автопроизводителей. Похожая тенденция наблюдалась и в других отраслях, где китайскйцы намеренно снижали цены, чтобы занять нишу. Снижение спроса на автомобили дилеры связывали в том числе с жесткой политикой Центробанка.

Однако не все китайские автопроизводители смогли адаптироваться на российском рынке: аналитики предупреждали о риске ухода десятка брендов на фоне низких продаж. Среди них: Forthing, Oting, Kaiyi, SWM, Haima, Livan, Ora, VGV, JMC и MG. В первом квартале 2025 года, по данным «Газпромбанк Автолизинга», закрылось 213 шоурумов китайских марок, что в 3,2 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Как сообщил в начале декабря министр промышленности и торговли Антон Алиханов, за десять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 1,2 млн автомобилей во всех сегментах, что на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, Доля машин, произведенных в России, при этом выросла: если за десять месяцев 2024-го она составляла около 44%, то в этом году достигла 55%.

Татьяна Зыкина
автопром Китай демпинг автомобильный рынок скидки АвтоВАЗ Максим Соколов
