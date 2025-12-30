АвтоВАЗ решил снизить цены на Aura и Largus в 2026 году

Но на самые продаваемые модели АвтоВАЗа цены немного повысятся

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В 2026 году АвтоВАЗ поменяет прайсы на свои машины и при этом снизит цены на автомобили Aura и Largus, сообщили журналистам в пресс-службе автопроизводителя.

Так, с января следующего года начальная цена на LADA Aura уменьшится на 354 тыс. руб., до 2,25 млн руб. (-14%), а на LADA Largus снизится на 73 тыс. руб., до 1,59 млн руб. (-3,8%).

При этом прайсы на самые продаваемые модели АвтоВАЗа цены все же повысятся. Начальная цена на LADA Granta (лидер российского авторынка по числу проданных машин) составит 850 тыс. руб. (среднее изменение — плюс 1,9%), на LADA Iskra — 1,28 млн руб. (+1,8%); NIVA Legend — 1,1 млн руб. (+1,8%), NIVA Travel — 1,42 млн руб. (+1,9%).

Цены на автомобили семейства Vesta, как говорят на АвтоВАЗе, «практически не изменятся». «Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1 581 000 руб.», — говорят на предприятии, не уточняя при этом процентное соотношение с нынешней ценой.

По оценке компании, средняя индексация цен по модельному ряду LADA составит 0,5%.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в 2026 году производственный план будет увеличен до 400 тыс. автомобилей, для выполнения которого компания с 1 января возвращается на стандартный график 5-дневной рабочей недели. При этом ранее в правительстве называли такой же производственный план на 2025-й.

В 2024 году крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ выпустил 525 525 автомобилей Lada, увеличив производство на 40%. В составе группы АвтоВАЗ — два завода, в Тольятти и Ижевске. Их общая мощность — более 750 тыс. машин в год. Летом этого года первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о том, что АвтоВАЗ будет вынужден сократить производственный план в 2025-м до 400 тыс. по «объективным причинам» — из-за сниженного спроса на его продукцию.

Кроме того, в следующем году компания собирается начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport, добавил Соколов.