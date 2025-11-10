 Перейти к основному контенту
АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus после проверки клапана

Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

АвтоВАЗ возобновил продажи партии машин Lada Largus, которые ранее были ограничены для дополнительной проверки одного из клапанов этой модели, рассказали в пресс-службе концерна. Росстандарт ранее сообщал, что с 21 октября продажи Largus в дилерской сети ограничены до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов.

Как пояснили в АвтоВАЗе, в ходе испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения.

Специалистами компании был выбран другой поставщик, чья продукция полностью отвечает техническим требованиям по вязкости и сохранению этих характеристик с течением времени, указывают в концерне.

«АвтоВАЗ» наработал процедуру корректировки и профилактики выявленной особенности. Необходимые рекомендации разосланы в дилерскую сеть LADA, стартовали поставки новой технической жидкости. Продажи ограниченной партии Largus восстановлены», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что производство Lada Largus «не прерывалось и продолжается в плановых объемах».

Материал дополняется

