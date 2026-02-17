 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Спецборт с российской делегацией вошел в воздушное пространство Швейцарии

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Самолет с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии, следует из данных сайта Flightradar24. Делегация следует в Женеву, на переговоры по Украине.

По данным портала самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:30 мск 16 февраля.

В Женеве 17 февраля начнутся трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Материал дополняется

Полина Дуганова
делегация Швейцария Женева
Владимир Мединский
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
