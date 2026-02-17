Спецборт с российской делегацией вошел в воздушное пространство Швейцарии
Самолет с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии, следует из данных сайта Flightradar24. Делегация следует в Женеву, на переговоры по Украине.
По данным портала самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:30 мск 16 февраля.
В Женеве 17 февраля начнутся трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян