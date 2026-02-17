Спецборт с российской делегацией вошел в воздушное пространство Швейцарии

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Самолет с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии, следует из данных сайта Flightradar24. Делегация следует в Женеву, на переговоры по Украине.

По данным портала самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:30 мск 16 февраля.

В Женеве 17 февраля начнутся трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Материал дополняется