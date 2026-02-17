Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву на переговоры с Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах, сообщил журналист Axios Барак Равид в Х.

Он уточнил, что Уиткофф и Кушнер будут участвовать в мирных переговорах с Россией и Украиной, а также обсуждении ядерной сделки с Ираном.

Согласно данным сервиса Flightradar24, два бизнес-джета Bombardier Global 7500, которыми пользуются в том числе Уиткофф и Кушнер, вылетели из аэропорта Майами в одном направлении. Регистрационный номер и пункт назначения самолетов не указаны.

О том, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине, сообщал Reuters.

Российская делегация также вылетела в Женеву поздним вечером 16 февраля. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС и «РИА Новости», всего в переговорную команду Москвы войдут 15-20 человек.

Об отправлении в Женеву украинской делегации глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил утром 16 февраля.

Как рассказывали в Кремле, в Женеве стороны обсудят более широкий список тем, чем на прошедших раундах переговоров в Абу-Даби.