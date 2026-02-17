 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву на переговоры с Россией и Украиной

Сюжет
Мирный план по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах, сообщил журналист Axios Барак Равид в Х.

Он уточнил, что Уиткофф и Кушнер будут участвовать в мирных переговорах с Россией и Украиной, а также обсуждении ядерной сделки с Ираном.

Согласно данным сервиса Flightradar24, два бизнес-джета Bombardier Global 7500, которыми пользуются в том числе Уиткофф и Кушнер, вылетели из аэропорта Майами в одном направлении. Регистрационный номер и пункт назначения самолетов не указаны.

Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

О том, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине, сообщал Reuters

Российская делегация также вылетела в Женеву поздним вечером 16 февраля. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС и «РИА Новости», всего в переговорную команду Москвы войдут 15-20 человек.

Об отправлении в Женеву украинской делегации глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил утром 16 февраля. 

Как рассказывали в Кремле, в Женеве стороны обсудят более широкий список тем, чем на прошедших раундах переговоров в Абу-Даби.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Майами Женева
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Политика
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для прессы
Политика
Эксперты рассказали, чего ждать от переговоров по Украине в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Apple призвала пользователей обновить iOS из-за 39 найденных уязвимостей Технологии и медиа, 03:56
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой Политика, 03:27
Аэропорт Казани временно ограничил прием и выпуск рейсов Общество, 03:14
Два человека пострадали в кубанском поселке из-за обломков дронов Политика, 03:05
Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву на переговоры с Россией и Украиной Политика, 03:04
Еще один российский аэропорт временно ограничил полеты Политика, 02:51
Около 25 человек эвакуировали в Махачкале после пожара с утечкой газа Общество, 02:28
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Рубио и Хегсет рассказали, как из-за проблем ВПК в США «проигрывают все» Политика, 02:16
IO сообщило о новой эскадрилье F-16 в ВСУ с пилотами из США и Нидерландов Политика, 01:54
При стрельбе на школьном хоккейном матче в США погибли два человека Общество, 01:37
Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов Общество, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2 Общество, 00:50
Японские фигуристы побили установленный россиянами рекорд и взяли золото Спорт, 00:46