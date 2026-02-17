По информации из Кремля, повестка будет шире, чем на встречах в Абу-Даби

Чего ожидать от переговоров России, США и Украины в Женеве По информации из Кремля, повестка будет шире, чем на встречах в Абу-Даби

17 февраля в Женеве начинаются двухдневные переговоры России и Украины при посредничестве США. Подробнее о том, с чем к ним подошли стороны и в каком направлении будет развиваться диалог, — в материале РБК

Кто будет участвовать в переговорах в Женеве и что будет на повестке

17 февраля в Женеве начинается третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Предполагается, что встречи пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). На них российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба адмирал Игорь Костюков. Полный состав делегации не раскрывался, но известно, что в нее входили в основном представители Минобороны. Также в Абу-Даби присутствовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В Женеве российская переговорная группа будет работать в более широком составе — по информации ТАСС, в нее войдут не менее 20 человек. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, известно об участии в ней заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Они оба вели прямые переговоры с Украиной в 2025 году — тогда с мая по июль прошло три раунда встреч в Стамбуле. В российскую делегацию войдет и Костюков.

Как пояснили в Кремле, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касаются военных. «На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — сказал журналистам 16 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По информации российских информагентств, наряду с территориальными вопросами стороны обсудят энергетическое перемирие и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

В Женеве будет присутствовать также Дмитриев — по словам Пескова, «он работает по отдельному треку», в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби проходили в двух рабочих группах: трехсторонней — по вопросам безопасности, куда входят главным образом военные;

двусторонней российско-американской, посвященной экономическим аспектам. Ведущую роль здесь играют Кирилл Дмитриев и специальный посланник президента США Стив Уиткофф. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в этой группе обсуждается в том числе такой вопрос, как направление после конфликта замороженных в США российских активов «на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий».

Состав украинской делегации в Женеве не изменился: как и в Абу-Даби, ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, в нее также входят глава офиса президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.

От США на переговорах будут Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.

Чего от США ждет Киев

Все три стороны — Россия, США и Украина — назвали предыдущие переговоры в Абу-Даби «действительно конструктивными». Однако решить фундаментальные противоречия они так и не смогли. Как сообщило издание Politico, в ОАЭ переговорщики согласовали, как установить прекращение огня и какой может быть демилитаризованная зона после перемирия, однако не договорились насчет ключевого — территориального — вопроса. Россия требует, чтобы ВСУ ушли из неподконтрольной ей части Донбасса, Украина же это требование отвергает, предлагая исходить из нынешней линии соприкосновения.

Некоторые представители ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского полагают, что шансов на заключение сделки становится все меньше, и настаивают, что договориться о прекращении конфликта надо нынешней весной, утверждает The Atlantic. Двое советников Зеленского сообщили изданию, что Киев, возможно, уже готов отказаться от контроля над территорией в Донбассе. Сам Зеленский публично такой вариант категорически отвергает и говорит, что он скорее не подпишет никакого соглашения, чем подпишет плохое.

По его словам, США настроены завершить конфликт до лета, поскольку в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс. Как отмечал The Atlantic, из-за этого Трамп будет уделять украинскому конфликту все меньше внимания. «Тогда он может выйти из [урегулирования], возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», — пояснило издание. Госсекретарь США Марко Рубио эту информацию опроверг. «Мы находимся в уникальном положении, будучи, вероятно, единственной страной на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны на переговорных условиях. И это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным», — сказал он в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции.

Как бы то ни было, Трамп недавно вновь заявил, что Зеленскому «надо двигаться» в направлении мира. «Россия хочет заключить сделку», — сказал президент США и отметил, что украинскому лидеру нужно приложить усилия, иначе он упустит «отличную возможность». Зеленский признает давление со стороны американской администрации. «Мы искренне надеемся, что трехсторонние переговоры на следующей неделе будут серьезными, содержательными, полезными для всех нас, но, честно говоря, иногда кажется, что стороны говорят о совершенно разных вещах. Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России», — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по изданию «Страна»).

Киев настаивает, что нужно подписать с США соглашение о гарантиях безопасности до заключения мирного договора с Россией. Вашингтон же готов дать гарантии только после окончания конфликта. По словам источника Politico, Трамп не хочет, чтобы это соглашение помешало мирным переговорам. По информации Зеленского, Штаты предлагали гарантии на срок 15 лет, однако Украине они нужны на 30–50 лет.

Чего от США ждет Москва

Россия ход переговоров и их содержание комментирует сдержанно. Как заявил в интервью ТАСС замглавы ИД Галузин, «участники договорились работать в «режиме тишины», не допуская утечек». По словам его коллеги Сергея Рябкова, у российской делегации в Женеве есть указания действовать в рамках, которые президенты России и США согласовали на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. «Вопросы объемные, и на сегодня прогнозировать исход завтрашних обсуждений, наверное, не возьмется никто», — сказал 16 февраля Рябков.

Российские представители неоднократно ссылались на некую «формулу Анкориджа», отмечая, что на саммите на Аляске Москва пошла «на определенные уступки» США (о каких уступках речь, не уточняется). «Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству», — заявил 9 февраля в интервью TV BRICS глава МИД России Сергей Лавров. Однако, по его словам, «пока на практике все выглядит наоборот» — США вводят новые санкции, задерживают нефтяные танкеры, давят на партнеров России.

«Помимо того что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего, — сказал министр. — <…> Цель Соединенных Штатов — доминировать в мировой экономике — реализуется с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию. Тарифы, санкции, прямые запреты, некоторым общаться запрещают — это все мы вынуждены учитывать».

По информации Bloomberg, в 2026 году Москва передала Вашингтону план по расширению экономического сотрудничества — «пакет Дмитриева». Документ, как утверждается, содержит семь пунктов, отражающих направления сотрудничества Москвы и Вашингтона после завершения конфликта на Украине. 1. Долгосрочные контракты в авиационной отрасли для модернизации российского авиапарка, а также потенциальное участие США в российском производстве. 2. Совместные предприятия по добыче нефти и сжиженного природного газа (СПГ), в том числе на шельфе и труднодоступных месторождениях, которые учитывают предыдущие инвестиции США и позволят американским компаниям компенсировать прошлые убытки. 3. Льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок. 4. Сотрудничество в области атомной энергетики. 5. Возвращение России к долларовой системе расчетов. 6. Сотрудничество в области разработки и производства редкоземельных металлов (литий, медь, никель и платина). 7. Совместная работа по продвижению ископаемого топлива как альтернативы климатически ориентированной идеологии и низкоэмиссионным решениям, которые выгодны Китаю и Европе. В Кремле подлинность плана не подтвердили и не опровергли. «Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран — вот вам и совместные предприятия», — заявил журналистам Песков.

Как переговоры перенесли в Женеву

За время полномасштабного конфликта на Украине впервые переговоры о его урегулировании проходят в западноевропейской стране. После начала полномасштабных боевых действий Европа закрыла небо для российских самолетов, однако были исключения: например, в июле 2025 года в Женеву на Всемирную конференцию спикеров парламентов прилетала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По информации «РИА Новости», на то, чтобы на техническом уровне было согласовано прибытие российской делегации в Швейцарию, повлияли США.

Швейцария неоднократно предлагала свое посредничество Москве и Киеву. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в марте 2025 года говорил, что в период председательства страны в ОБСЕ в 2026 году организация могла бы отправить на Украину миссию по мониторингу за прекращением огня. Россия же считает, что, присоединившись к европейским санкциям, Швейцария перестала быть нейтральной и перешла в категорию недружественных стран. «Берн занял откровенно антироссийскую позицию. Достаточно сказать, что они недавно одобрили концепцию внешней политики, в которой сказано, что Швейцария стремится к укреплению европейской безопасности не с Россией, а против нее», — заявил в феврале 2024 года Лавров.

6 февраля 2026 года Кассис в качестве председателя ОБСЕ встречался с Лавровым в Москве. Вскоре после этого стало известно, что переговоры пройдут в Женеве. Как заявили РБК в швейцарском внешнеполитическом ведомстве, Берн «поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине», и находится в контакте со всеми сторонами, предлагая «свои добрые услуги». По словам Пескова, Женеву выбрали, потому что «так посчитали целесообразным и удобным для всех».

Однако участвовать в переговорах ни Швейцария, ни другие европейские страны не будут. «Роль Швейцарии, как и всегда при переговорах, которые она принимает в рамках своих добрых услуг, заключается в обеспечении доступа и безопасности делегаций», — приводит слова дипломатического источника «РИА Новости».