Мирный план по Украине⁠,
0

Российская делегация вылетела на трехсторонние переговоры в Женеву

Сюжет
Мирный план по Украине

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Женеву на третий раунд переговоров России, США и Украины, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным портала FlightRadar24, самолет специального летного отряда (СЛО) с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:00 мск. Пассажиры самолета неизвестны.

Третий раунд переговоров России, США и Украины в Швейцарии пройдет 17–18 февраля без участия Евросоюза и ООН. Планируется, что на встрече будут обсуждаться ключевые параметры урегулирования конфликта на Украине, включая военные, политические и гуманитарные.

Политика
Фото:EQRoy / Shutterstock

Материал дополняется

Плугина Ирина
Женева
