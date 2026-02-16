Российская делегация вылетела на трехсторонние переговоры в Женеву
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Женеву на третий раунд переговоров России, США и Украины, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По данным портала FlightRadar24, самолет специального летного отряда (СЛО) с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:00 мск. Пассажиры самолета неизвестны.
Третий раунд переговоров России, США и Украины в Швейцарии пройдет 17–18 февраля без участия Евросоюза и ООН. Планируется, что на встрече будут обсуждаться ключевые параметры урегулирования конфликта на Украине, включая военные, политические и гуманитарные.
