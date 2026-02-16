 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины
0

«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве

«РИА Новости»: Швейцария принимает переговоры по Украине, но не участвует в них
Сюжет
Переговоры России и Украины
Виды Женевы
Виды Женевы (Фото: Collection Maykova / Shutterstock)

Швейцария не будет участвовать в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве 17-18 февраля, она лишь принимает их по просьбе сторон, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Кроме того, собеседник в ООН уточнил, что переговоры пройдут не в штаб-квартире ООН в Женеве, а сама Организация Объединенных Наций не примет участия во встрече. Место переговоров источник агентства не назвал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве не будет европейцев. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, между представителями России, США, Украины.

При этом, пишет ТАСС, Швейцария взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве.

ТАСС назвал одну из тем трехсторонних переговоров в Женеве
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. ТАСС и «РИА Новости» писали, что Москву на этих переговорах представит делегация из 15–20 человек — решение связано с большим количеством тем для обсуждения. Одна из них — энергетическое перемирие.

Материал дополняется

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
