«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве

Виды Женевы (Фото: Collection Maykova / Shutterstock)

Швейцария не будет участвовать в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве 17-18 февраля, она лишь принимает их по просьбе сторон, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Кроме того, собеседник в ООН уточнил, что переговоры пройдут не в штаб-квартире ООН в Женеве, а сама Организация Объединенных Наций не примет участия во встрече. Место переговоров источник агентства не назвал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве не будет европейцев. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, между представителями России, США, Украины.

При этом, пишет ТАСС, Швейцария взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. ТАСС и «РИА Новости» писали, что Москву на этих переговорах представит делегация из 15–20 человек — решение связано с большим количеством тем для обсуждения. Одна из них — энергетическое перемирие.

