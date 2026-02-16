 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

ТАСС назвал место проведения переговоров по Украине в Женеве

ТАСС: трехсторонние переговоры по Украине пройдут в отеле InterContinental
Сюжет
Переговоры России и Украины
Отель InterContinental
Отель InterContinental (Фото: HJBC / Shutterstock)

Местом проведения переговоров в Женеве выбран отель InterContinental, сообщил источник ТАСС.

Кремль ранее пояснил, что на переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Всего в нее войдет более 20 человек, уточнил источник «РИА Новости». Всем членам делегации выданы визы.

На сайте InterContinental в Женеве гостям предлагается «стать частью легенды». Отель был открыт 30 января 1964 года. В 1968-м беременная актриса Софи Лорен перед родами провела в нем семь месяцев вместе с бывшим мужем Карло Понти. В 1967 году в нем на конференции Pacem in Terris, посвященной войне во Вьетнаме, выступал проповедник Мартин Лютер Кинг-младший.

В 1973-м в InterContinental были министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Генри Киссинджер во время Женевской мирной конференции о мирном урегулировании на Ближнем Востоке, созванной после войны Судного дня.

В нем также бывали отец свергнутого сирийского президента Башара Асада, экс-президент Хафез Асад, встречавшийся в Женеве с Джорджем Бушем — старшим, бывший премьер-министр Индии Индира Ганди, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев, встречавшийся в Женеве с 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1985 году, Далай-лама, принцесса Диана, экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон, бывший американский лидер Джо Байден.

15 и 16 июня 2021 года InterContinental принимал Байдена, который приехал на саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. Сами переговоры проходили на вилле La Grange в Женеве.

В отеле 333 номера и люкса, рестораны, бар, спа. Цены за ночь с 17 по 18 февраля начинаются от 474 швейцарских франков (€519). Президентский люкс с видом на озеро стоит 6 649 швейцарских франков за ночь (€7 283).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Теги
Женева Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову Общество, 16:00
В США полиция задержала убийцу беженки из Украины Общество, 15:59
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности Политика, 15:56
В ЦБ рассказали, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников Инвестиции, 15:52
Цены на газ в Европе упали на 6% и достигли минимума за месяц Инвестиции, 15:50
Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени Политика, 15:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве Политика, 15:48
Чукотка стала лидером по сумме переводов между мужьями и женами Радио, 15:47
Почему в России становится меньше ООО и больше ИППодписка на РБК, 15:44
Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа Политика, 15:43
Собянин сообщил о старте строительства станции метро «Луганская» в Москве Недвижимость, 15:43
Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей Общество, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40