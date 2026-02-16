ТАСС назвал место проведения переговоров по Украине в Женеве

Отель InterContinental (Фото: HJBC / Shutterstock)

Местом проведения переговоров в Женеве выбран отель InterContinental, сообщил источник ТАСС.

Кремль ранее пояснил, что на переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Всего в нее войдет более 20 человек, уточнил источник «РИА Новости». Всем членам делегации выданы визы.

На сайте InterContinental в Женеве гостям предлагается «стать частью легенды». Отель был открыт 30 января 1964 года. В 1968-м беременная актриса Софи Лорен перед родами провела в нем семь месяцев вместе с бывшим мужем Карло Понти. В 1967 году в нем на конференции Pacem in Terris, посвященной войне во Вьетнаме, выступал проповедник Мартин Лютер Кинг-младший.

В 1973-м в InterContinental были министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Генри Киссинджер во время Женевской мирной конференции о мирном урегулировании на Ближнем Востоке, созванной после войны Судного дня.

В нем также бывали отец свергнутого сирийского президента Башара Асада, экс-президент Хафез Асад, встречавшийся в Женеве с Джорджем Бушем — старшим, бывший премьер-министр Индии Индира Ганди, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев, встречавшийся в Женеве с 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1985 году, Далай-лама, принцесса Диана, экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон, бывший американский лидер Джо Байден.

15 и 16 июня 2021 года InterContinental принимал Байдена, который приехал на саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. Сами переговоры проходили на вилле La Grange в Женеве.

В отеле 333 номера и люкса, рестораны, бар, спа. Цены за ночь с 17 по 18 февраля начинаются от 474 швейцарских франков (€519). Президентский люкс с видом на озеро стоит 6 649 швейцарских франков за ночь (€7 283).