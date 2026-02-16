Чем известен InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине

Местом проведения новых трехсторонних переговоров по Украине станет InterContinental в Женеве, сообщил ТАСС. Чем известна эта гостиница и какие исторические для России переговоры проходили там ранее — в материале РБК

Фото: EQRoy / Shutterstock

Третий раунд переговоров России, США и Украины в Женеве может пройти в отеле InterContinental, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Пятизвездочный отель InterContinental расположен в центре Женевы, недалеко от штаб-квартиры ООН. Он был открыт 30 января 1964 года. В отеле — 18 этажей, 333 номера, в том числе 56 люксов, и 16 конференц-залов. За время работы он принял более 400 глав государств, среди которых четыре президента США и несколько монархов, около 4 тыс. министров, а также таких легендарные гости, как Мартин Лютер Кинг и далай-лама.

Там в том числе прошел ряд исторических встреч на высшем уровне.

Громыко и Киссинджер: мир на Ближнем Востоке

С 21 по 29 декабря 1973 года в Женеве проходили переговоры о мирном урегулировании арабо-израильского конфликта (войны Судного дня) с участием глав МИД Израиля, Египта и Иордании, посредников от США и СССР, а также генсека ООН Курта Вальдхайма. На их полях в отеле InterContinental встретились министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Генри Киссинджер.

Швейцария. Женева. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, советник президента США по национальной безопасности Генри Альфред Киссинджер и министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко (слева направо) перед началом переговоров (Фото: Петр Егоров / ТАСС)

Горбачёв и Рейган: первый шаг к завершению холодной войны

19 ноября 1985 года отель стал одной из ключевых площадок исторической встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана. Переговоры по вопросам разоружения проходили в двух местах — в самом InterContinental и на вилле Fleur d'Eau в пригороде Версуа. Хотя Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан двумя годами позже, именно женевский саммит принято считать отправной точкой в процессе, который привел к завершению холодной войны.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев в Женеве (Фото: Фотохроника ТАСС)

Лавров и Клинтон: «перегрузка» вместо «перезагрузки»

В марте 2009 года в отеле InterContinental прошли первые переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Последняя подарила российскому коллеге символическую «кнопку перезагрузки» отношений двух стран, предложив вместе нажать на нее. Однако американская сторона ошиблась при переводе, написав на кнопке на русском языке «перегрузка» вместо «перезагрузка». В итоге Лавров и Клинтон вместе нажали на «кнопку перегрузки».

Первая полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон состоялась в женевском отеле InterContinental (Фото: Эдуард Песов / РИА Новости)

Переговоры по Украине в 2014 году

В апреле 2014 года в отеле прошли четырехсторонние переговоры: Россия — ЕС — США — Украина. В них участвовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. По итогам встречи стороны приняли заявление, в котором согласились с необходимостью принять конкретные меры по деэскалации украинского кризиса. Речь шла о разоружении всех незаконных вооруженных формирований, освобождении захваченных зданий, улиц и площадей, а также об амнистии всех протестующих, за исключением совершивших тяжкие преступления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (третий слева) и госсекретарь США Джон Керри (второй справа) во время четырехсторонней встречи (Россия, США, ЕС и Украина) в Женеве (Фото: Эдуард Песов / РИА Новости)

Подготовка к саммиту Путина и Байдена

Отель вновь оказался в центре внимания в 2021 году, когда рассматривался как вероятное место проведения первых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Позднее МИД Швейцарии сообщил, что встреча пройдет на вилле Лагранж в одноименном парке в Женеве.