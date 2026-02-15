В Петербурге выявили оспу обезьян у двух вернувшихся из Таиланда мужчин

Роспотребнадзор сообщил, что угроз жизни нет. По данным «Фонтанки», мужчины живут в одной квартире и вместе ездили на отдых. Один рассказал о тесных контактах с местными жителями на Пхукете. Ранее заражения выявили в Подмосковье

Два туриста, прибывших из Таиланда, заболели оспой обезьян в Санкт-Петербурге, угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на сайте.

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд», — говорится в сообщении.

Пациенты госпитализированы, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, контактные лица находятся под наблюдением, распространение инфекции предотвращено.

«Фонтанка» со ссылкой на профильного чиновника в руководстве города пишет, что речь идет о двух 49-летних мужчинах, которые живут в одной квартире. Они вернулись из Бангкока, сидели вместе в самолете и не общались с другими пассажирами. Основная версия заражения — контакты во время отпуска на Пхукете (Патонг), где один из них имел близкие знакомства, включая местных жителей, рассказал один из заболевших.

По данным издания, один из заболевших работает менеджером среднего звена, а второй занят в сфере красоты. Спустя несколько дней после возвращения из Таиланда у последнего появилась сыпь и поднялась температура.

78.ru уточняет, что обоих госпитализировали в инфекционную больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Роспотребнадзор напомнил о рисках завоза инфекции в туристический сезон, подчеркнув, что на границе действует усиленный санитарный контроль, обеспечена лабораторная диагностика и наличие реагентов.

В начале февраля в Домодедово госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян, которое позже подтвердилось. В больнице отметили, что пациента госпитализировали с катаральными явлениями.

Роспотребнадзор тогда сообщил, что начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты приступили к поиску контактных лиц и проведению обследования. На следующий день, 2 февраля, ведомство сообщило о выявлении людей, которые контактировали с мужчиной, зараженным оспой обезьян. Роспотребнадзор тогда предупредил об изоляции потенциальных инфицированных, уточнив, что уже заболевший мужчина находится в состоянии средней тяжести.

14 февраля больница в Домодедово сообщила об увеличении до трех числа пациентов с оспой обезьян, а уже 15 февраля отчиталась о выписке самого первого инфицированного. Остальных отпустят из-под наблюдения медиков после полного выздоровления (сейчас они в удовлетворительном состоянии) и завершения карантинных мероприятий.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Mpox. Передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным, через биологические жидкости, поражения кожи и загрязненные предметы. Основные симптомы — лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов и сыпь. Опасность распространения вируса оспы обезьян в России незначительна, но за ней нужно следить: в группе риска находятся люди с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями, рассказали РБК специалисты.