До трех выросло число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Количество пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех человек. Состояние пациентов удовлетворительное, их лечат. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Роспотребнадзор регулярно проверяет биоматериал пациентов. После окончания лечения и карантина их выпишут домой.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Mpox. Передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным, через биологические жидкости, поражения кожи и загрязненные предметы. Основные симптомы — лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов и сыпь.

Впервые этот диагноз у одного из пациентов подтвердили 1 февраля. Мужчину госпитализировали с катаральными явлениями (симптомы острого воспаления слизистых оболочек).

В Роспотребнадзоре также заявляли, что для диагностики заболевания существуют специальные тест-системы. Ведомство порекомендовало россиянам избегать контакта с животными во время зарубежных поездок.