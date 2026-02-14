До трех выросло число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице
Количество пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех человек. Состояние пациентов удовлетворительное, их лечат. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Роспотребнадзор регулярно проверяет биоматериал пациентов. После окончания лечения и карантина их выпишут домой.
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Mpox. Передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным, через биологические жидкости, поражения кожи и загрязненные предметы. Основные симптомы — лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов и сыпь.
Впервые этот диагноз у одного из пациентов подтвердили 1 февраля. Мужчину госпитализировали с катаральными явлениями (симптомы острого воспаления слизистых оболочек).
В Роспотребнадзоре также заявляли, что для диагностики заболевания существуют специальные тест-системы. Ведомство порекомендовало россиянам избегать контакта с животными во время зарубежных поездок.
