Общество
0

Медики выявили людей, контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора выявили людей, которые контактировали с мужчиной, зараженным оспой обезьян. За ними организовали медицинское наблюдение. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на официальном сайте.

Так, по данным Роспотребнадзора, людей поместили в режим изоляции. Если у них выявят симптомы оспы обезьян, им окажут необходимую помощь. В доме зараженного провели дезинфекцию.

В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пациент с подтвержденной оспой обезьян находится в больнице. Его состояние оценивают как средней тяжести. Еще один пациент, который контактировал с больным, находится под наблюдением в удовлетворительном состоянии. Симптомов заболевания у него не зафиксировали.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и характерной болезненной сыпью. Возбудитель — вирус MPXV — генетически близок к возбудителю оспы человека (два вида Variola).

О заражении мужчины стало известно 1 февраля. В тот день в Домодедовской больнице у него диагностировали оспу обезьян. 2 февраля в учреждение поступил еще один пациент, который ранее контактировал с первым.

Ксения Потрошилина
Оспа обезьян болезнь вирус Роспотребнадзор
