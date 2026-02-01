В Подмосковье начали проверку из-за подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на оспу обезьян в Подмосковье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Московской области Роспотребназдор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщения о случае подозрения на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В рамках расследования специалисты выявляют контактных лиц и проводят обследование.

«Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции», — подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также с предметами, загрязненными биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения.

В ведомстве отметили, что для диагностики разработаны и зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки.

Во время зарубежных поездок гражданам рекомендовали избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в том числе с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены.

Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и характерной болезненной сыпью.

В больнице отметили, что пациента госпитализировали с катаральными явлениями (симптомы острого воспаления слизистых оболочек. — РБК). Диагноз «оспа обезьян» — предварительный.