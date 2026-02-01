 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье начали проверку из-за подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на оспу обезьян в Подмосковье
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Московской области Роспотребназдор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщения о случае подозрения на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В рамках расследования специалисты выявляют контактных лиц и проводят обследование.

«Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции», — подчеркнули в ведомстве.

В Домодедово госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян
Общество

Роспотребнадзор напомнил, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также с предметами, загрязненными биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения.

В ведомстве отметили, что для диагностики разработаны и зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки.

Во время зарубежных поездок гражданам рекомендовали избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в том числе с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены.

Обезьянья оспа: нужно ли бояться новой пандемии
Социальная экономика
Фото:Pexels

Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и характерной болезненной сыпью.

В больнице отметили, что пациента госпитализировали с катаральными явлениями (симптомы острого воспаления слизистых оболочек. — РБК). Диагноз «оспа обезьян» — предварительный.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Оспа обезьян Роспотребнадзор Московская область заражение Оспа
Материалы по теме
В Домодедово госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян
Общество
В Роспотребнадзоре считают, что в России «нет условий» для вируса Нипах
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки в Индии вируса Нипах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Павлюченкова проиграла американке на старте крупного турнира в Абу-Даби Спорт, 16:08
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Правительство Таиланда признало кошек важной частью экономики Экономика, 15:59
Reuters оценил вероятность продолжения переговоров в Абу-Даби 1 февраля Политика, 15:55
В Мурманской области подключили еще одну ЛЭП после аварии Общество, 15:36
СК выяснил, что администратор сгоревшей сауны не следила за подростками Общество, 15:35
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Большунов не добился от FIS объяснения отказа в нейтральном статусе Спорт, 15:29
На Солнце зафиксировали мощные вспышки Общество, 15:25
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
В Подмосковье начали проверку из-за подозрения на оспу обезьян Общество, 15:17
Модельное агентство из Краснодара опровергло связь с делом Эпштейна Политика, 15:05
Песков ответил на слова Навроцкого о вине СССР во Второй мировой войне Политика, 15:03
Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов и напомнил о Левински Политика, 14:55