Выздоровел первый пациент с диагнозом «оспа обезьян»
Один пациент с диагнозом «оспа обезьян» выздоровел, еще двое остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Домодедовской больницы в телеграм-канале.
«В инфекционном отделении Домодедовской больницы остаются два пациента с клиническими проявлениями и подверженным диагнозом «оспа обезьян». <...> Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — говорится в сообщении.
Пациентов выпишут по окончании лечения и завершения карантинных мероприятий. Медики напомнили, что болезнь передается в основном во время тесного контакта «у определенной группы лиц».
О первом заболевшем оспой обезьян больница сообщила 1 февраля. Спустя две недели медики отчитались о трех пациентах, их состояние было удовлетворительное.
Оспа обезьян (Mpox) передается через тесный контакт с инфицированными людьми или животными, биологические жидкости, повреждения кожи и загрязненные предметы. Основные симптомы — лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов и сыпь.
