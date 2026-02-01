В Домодедово госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян
Человека госпитализировали с подозрением на оспу обезьян в Домодедовскую больницу в Подмосковеь, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
В больнице отметили, что пациента госпитализировали с катаральными явлениями (симптомы острого воспаления слизистых оболочек. — РБК). Диагноз «оспа обезьян» является предварительным. «Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза», — говорится в сообщении.
Также специалисты совместно с Роспотребнадзором проводят изоляционные мероприятия.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и характерной болезненной сыпью. Оно передается через тесный контакт с кожей, жидкостями организма или зараженными предметами.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Подмосковье у двух мужчин заподозрили оспу обезьян. По данным телеграм-канала Mash, 41-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на высыпания на лице и температурой до 39 градусов. Симптомы у него появились около пяти дней назад.
