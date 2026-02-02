 Перейти к основному контенту
Общество
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Опасность распространения вируса оспы обезьян в России незначительна, но за ней нужно следить: в группе риска находятся люди с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями, рассказали РБК специалисты.

Как пояснил РБК научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, по своему происхождению это оспа грызунов: обезьяны их ловят и заражаются, а от них — через укусы или царапины — уже заражаются люди.

«На самом деле, это оспа грызунов. Это оспа земляных белок. Обезьяны, как люди, едят все. То есть они ловят этих земляных белок, заражаются. Ну, а люди заражаются от обезьян», — пояснил ученый.

Впервые вирус был выделен в 1958 году от обезьян — отсюда он получил свое название.

«По внешним признакам она [оспа] похожа на корь, ветрянку. Характерные пузырьки, как при натуральной оспе, содержат этот самый вирус. Из симптомов можно выделить повышение температуры тела, то есть слабость», — сказал академик.

Основной способ заражения вирусом — контактный, но возможен и респираторный путь.

Оспа обезьян подтвердилась у пациента больницы в Домодедово
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Вирус считается эндемическим, то есть он постоянно присутствует на определенной географической территории в течение длительного времени и характерен для ограниченных регионов, например, для долины реки Конго в Центральной Африке, отметил Зверев.

Однако в последнее время вирус распространился шире, что связывают с отказом от вакцинации против родственного вируса натуральной оспы в 1980 году, рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Есть две подгруппы (клады) вируса оспы обезьян, clade I и II. Заболевание вирусами этих подгрупп вызывает смертность до 10% и 1%, соответственно», — объяснил он.

«Вирус оспы обезьян (ВОО) передается от животных (в основном, грызунов) к человеку через укусы, царапины или при других контактах», — уточнил Аграновский.

Передача вируса от человека к человеку затруднена и может происходить в результате длительных контактов в ограниченном сообществе (например, в семье, где есть заболевший), добавил Аграновский.

1 февраля в Домодедовской больнице у одного из пациентов диагностировали оспу обезьян. На следующий день в больницу поступил второй пациент с тем же вирусом, который ранее был в контакте с первым. Оба пациента находятся под наблюдением, клинических проявлений болезни, по словам врача, зафиксировано не было.

