 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шойгу назвал нюанс в планах США по строительству АЭС в Армении

Шойгу: США не назвали цену электроэнергии от будущей АЭС в Армении
Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян
Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Представители США в рамках визита в Армению заявили о планах потратить $5 млрд на строительство АЭС и еще $4 млрд — на ее обслуживание, однако не указала ориентировочную цену мегаватт-часа вырабатываемой электроэнергии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, цена электроэнергии является тем показателем, на который «надо обратить особое внимание». Шойгу отметил, что в случае 77-мегаваттных модулей компании NuScale Power именно высокая стоимость энергии привела к закрытию проекта в американском штате Юта в 2023 году. На стадии подготовки проекта цена выросла в 1,5 раза, а стоимость электроэнергии увеличилась с $58 до $89 за мегаватт-час.

В качестве примера Шойгу также привел строительство американской АЭС Вогтль, где затраты при возведении третьего и четвертого энергоблоков выросли более чем вдвое — с запланированных $14 млрд до $36 млрд. Строительство началось в 2013 году, завершение планировалось на 2016–2017 годы, однако фактически объекты сдали в 2023 и 2024 годах.

В Кремле ответили на вопрос об опасениях из-за турне Вэнса по Закавказью
Политика
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению с официальным визитом 9 февраля. В Ереване он провел личную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, по итогам которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере мирного использования ядерной энергии. Сделка, в частности, предусматривает поставки малых модульных реакторов.

Bloomberg пояснил, что подобное условие является возможностью для американских компаний побороться за контракт на замену построенной еще при СССР Армянской АЭС, единственной действующей атомной электростанции на Южном Кавказе. Эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом».

Агентство также отметило, что Ереван рассматривают возможность построить новую АЭС.

Кроме того, в рамках сделки Вашингтон пообещал Армении до $9 млрд инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике. Пашинян на фоне визита Вэнса заявил, что Армения не намерена наносить ущерб интересам России — этого не было и не будет в повестке Еревана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Армения США Россия АЭС Сергей Шойгу
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу напомнил о красивых, но не воплощенных идеях США для Армении
Политика
США пообещали Армении $9 млрд на сокращение зависимости от России
Политика
Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49