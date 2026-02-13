Шойгу назвал нюанс в планах США по строительству АЭС в Армении

Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Представители США в рамках визита в Армению заявили о планах потратить $5 млрд на строительство АЭС и еще $4 млрд — на ее обслуживание, однако не указала ориентировочную цену мегаватт-часа вырабатываемой электроэнергии. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, цена электроэнергии является тем показателем, на который «надо обратить особое внимание». Шойгу отметил, что в случае 77-мегаваттных модулей компании NuScale Power именно высокая стоимость энергии привела к закрытию проекта в американском штате Юта в 2023 году. На стадии подготовки проекта цена выросла в 1,5 раза, а стоимость электроэнергии увеличилась с $58 до $89 за мегаватт-час.

В качестве примера Шойгу также привел строительство американской АЭС Вогтль, где затраты при возведении третьего и четвертого энергоблоков выросли более чем вдвое — с запланированных $14 млрд до $36 млрд. Строительство началось в 2013 году, завершение планировалось на 2016–2017 годы, однако фактически объекты сдали в 2023 и 2024 годах.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению с официальным визитом 9 февраля. В Ереване он провел личную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, по итогам которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере мирного использования ядерной энергии. Сделка, в частности, предусматривает поставки малых модульных реакторов.

Bloomberg пояснил, что подобное условие является возможностью для американских компаний побороться за контракт на замену построенной еще при СССР Армянской АЭС, единственной действующей атомной электростанции на Южном Кавказе. Эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом».

Агентство также отметило, что Ереван рассматривают возможность построить новую АЭС.

Кроме того, в рамках сделки Вашингтон пообещал Армении до $9 млрд инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике. Пашинян на фоне визита Вэнса заявил, что Армения не намерена наносить ущерб интересам России — этого не было и не будет в повестке Еревана.