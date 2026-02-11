 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле ответили на вопрос об опасениях из-за турне Вэнса по Закавказью

Песков — о турне Вэнса: Ереван и Баку суверенны и могут строить отношения с США
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Армения и Азербайджан как суверенные государства имеют право выстраивать отношения с разными странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, не вызывает ли у Кремля опасений углубление сотрудничества закавказских держав с США. Вопрос был задан в контексте недавнего завершения турне по региону американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Это суверенные государства, у них есть суверенное право выстраивать отношения с разными государствами. У нас есть и с Баку и с Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений. <...> Конечно, мы намерены дальше развивать с нашими партнерами наши отношения», — сказал он.

Вэнс с 9 по 11 февраля посещает с визитами Ереван и Баку.

США пообещали Армении $9 млрд на сокращение зависимости от России
Политика
Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян

В Армении Вэнс и премьер-министр страны Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии.

«Это соглашение откроет новую страницу в углублении энергетического партнерства между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении за счет внедрения безопасных и инновационных технологий», — заявил Пашинян.

Песков, комментируя это соглашение, отметил, что в Армении есть старые советские объекты, которые «являются объектами советского дизайна и российского дизайна».

«Здесь Россия, безусловно, обладает большими компетенциями и большей конкурентоспособностью. И, будучи самой передовой страной в мире в этой области, Россия способна выдерживать самый высокий уровень международной конкуренции, если такая конкуренция будет востребована партнерами», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы.

«С Арменией нас объединяют интеграционные проекты — ЕврАзЭС. Вряд ли кто-то возьмется оспаривать роль, которую играет ЕврАзЭС в сохранении таких высоких темпов экономического развития этой страны. Эта роль очевидна. И мы надеемся, что это наше взаимодействие будет продолжаться», — добавил Песков.

Материал дополняется

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
