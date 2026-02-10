 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США пообещали Армении $9 млрд на сокращение зависимости от России

Вашингтон пообещал Еревану инвестиции до $9 млрд за снижение зависимости от России в энергетики. США рассматривают этот шаг как стратегическое решение и попытку утвердиться на Южном Кавказе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подписал в соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике. В США рассматривают этот шаг как стратегическое решение, а не чисто коммерческое, пишет Bloomberg.

Соглашение устанавливает правовую базу для экспорта ядерных технологий, топлива и услуг компаниями США в Армению, в частности речь идет о поставках малых модульных реакторов. Для американских компаний это «возможность побороться за контракт на замену» построенной еще при СССР Армянской АЭС, говорится в материале. Сейчас при поддержке России срок ее эксплуатации готовятся продлить до 2036 года, однако власти страны также рассматривают возможность построить новую АЭС.

Армянская АЭС была построена в 1969–1977 годах, она расположена близ города Мецамор (примерно в 30 км к западу от Еревана). На станции действуют два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом».

Это единственная действующая атомная электростанция на Южном Кавказе, она обеспечивает до 40% общей выработки электроэнергии Армении.

Спикер парламента Армении заявил, что страна не будет выходить из ЕАЭС
Политика
Ален Симонян

«Это откроет путь для американских и армянских компаний заключить сделки по гражданским ядерным проектам. Это означает до $5 млрд первоначального экспорта из США, плюс дополнительные $4 млрд долгосрочной поддержки через топливные и технические контракты», — сказал Вэнс на брифинге в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение «откроет новую страницу» в энергетическом партнерстве между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении.

Армения все чаще сигнализирует о переходе к западным конструкциям реакторов, ссылаясь на безопасность, диверсификацию и энергетический суверенитет, подчеркивает агентство. При этом соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере с Арменией — часть более широкой попытки США утвердиться на Южном Кавказе.

8 августа 2025 года в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи они подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. До переговоров США и Армения подписали эксклюзивное соглашение о Зангезурском коридоре: он передается США на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».

