Шойгу напомнил о красивых, но не воплощенных идеях США для Армении
Планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов являются «красивыми бизнес-предложениями», но при этом США пока не построили ни одного малого модульного реактора, «не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации». Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы…» — сказал Шойгу в интервью «РИА Новости».
Секретарь Совебза добавил, что американцы, которые не построили ни один малый модульный реактор, не имеют опыта в его промышленной эксплуатации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению объявил о поставках малых модульных реакторов в рамках соглашения по ядерной энергетике.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»