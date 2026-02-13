 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Шойгу напомнил о красивых, но не воплощенных идеях США для Армении

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов являются «красивыми бизнес-предложениями», но при этом США пока не построили ни одного малого модульного реактора, «не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации». Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы…» — сказал Шойгу в интервью «РИА Новости».

Секретарь Совебза добавил, что американцы, которые не построили ни один малый модульный реактор, не имеют опыта в его промышленной эксплуатации.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению объявил о поставках малых модульных реакторов в рамках соглашения по ядерной энергетике.

Как вице-президент США продал оружие и военные услуги и Еревану, и Баку
Политика
Джей Ди Вэнс

Материал дополняется

Егор Алимов
Сергей Шойгу Армения США
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
