Шойгу напомнил о красивых, но не воплощенных идеях США для Армении

Сергей Шойгу (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов являются «красивыми бизнес-предложениями», но при этом США пока не построили ни одного малого модульного реактора, «не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации». Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы…» — сказал Шойгу в интервью «РИА Новости».

Секретарь Совебза добавил, что американцы, которые не построили ни один малый модульный реактор, не имеют опыта в его промышленной эксплуатации.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению объявил о поставках малых модульных реакторов в рамках соглашения по ядерной энергетике.

