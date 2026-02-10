Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении
Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Его слова приводит News.am.
«Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», — сказал Пашинян. Он добавил, что армянская сторона информирует российских партнеров, что не намерена ссориться с Москвой.
Премьер также отметил, что поддерживает теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным. «Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — резюмировал он.
Пашинян и ранее заявлял, что Ереван не собирается портить отношения с Москвой. Так, в апреле 2025 года он говорил, что Армения не намерена «обострять, разрывать или портить» двусторонние связи, а стремится «иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами».
В сентябре того же года, Пашинян отмечал, что отношения Еревана и Москвы «находятся на этапе трансформации». «И на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», — сказал он. В декабре Путин заявил, что российско-армянское сотрудничество развивается и у стран есть хорошие планы.
