Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении

Никол Пашинян (Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press)

Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Его слова приводит News.am.

«Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», — сказал Пашинян. Он добавил, что армянская сторона информирует российских партнеров, что не намерена ссориться с Москвой.

Премьер также отметил, что поддерживает теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным. «Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — резюмировал он.

Пашинян и ранее заявлял, что Ереван не собирается портить отношения с Москвой. Так, в апреле 2025 года он говорил, что Армения не намерена «обострять, разрывать или портить» двусторонние связи, а стремится «иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами».

В сентябре того же года, Пашинян отмечал, что отношения Еревана и Москвы «находятся на этапе трансформации». «И на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», — сказал он. В декабре Путин заявил, что российско-армянское сотрудничество развивается и у стран есть хорошие планы.