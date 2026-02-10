 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press)

Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Его слова приводит News.am.

«Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», — сказал Пашинян. Он добавил, что армянская сторона информирует российских партнеров, что не намерена ссориться с Москвой.

Премьер также отметил, что поддерживает теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным. «Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — резюмировал он.

США пообещали Армении $9 млрд на сокращение зависимости от России
Политика
Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян

Пашинян и ранее заявлял, что Ереван не собирается портить отношения с Москвой. Так, в апреле 2025 года он говорил, что Армения не намерена «обострять, разрывать или портить» двусторонние связи, а стремится «иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами».

В сентябре того же года, Пашинян отмечал, что отношения Еревана и Москвы «находятся на этапе трансформации». «И на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», — сказал он. В декабре Путин заявил, что российско-армянское сотрудничество развивается и у стран есть хорошие планы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Армения Россия Никол Пашинян двусторонние отношения
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Пашинян заявил о просьбе к Москве ускорить восстановление железных дорог
Политика
Захарова назвала слова Соловьева о Венесуэле и Армении личным мнением
Политика
США пообещали Армении $9 млрд на сокращение зависимости от России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Вице-президент ISU заявил, что у Гуменника очень мало шансов на медаль Спорт, 23:15
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 23:12
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:10
Семья Превц завоевала восьмую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 23:02
Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении Политика, 22:56
Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге в миксте Спорт, 22:52
Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео Спорт, 22:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет Политика, 22:40
Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим» Политика, 22:36
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты Политика, 22:30
Гуменник после проката на Олимпиаде рассказал, что у него лопнул шнурок Спорт, 22:30
Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции Политика, 22:10
Гуменник рассказал, как пытался получить права на музыку Rammstein для ОИ Спорт, 22:09
Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем Политика, 22:07