Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Никол Пашинян (Фото: Thomas Trutschel / IMAGO / Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере мирного использования ядерной энергии. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

«Это соглашение откроет новую страницу в углублении энергетического партнерства между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении за счет внедрения безопасных и инновационных технологий», — заявил Пашинян.

Он также выразил США благодарность за многолетнюю поддержку Армении в области ядерной безопасности. Пашинян подчеркнул готовность дальнейшего сотрудничества в приоритетных для стран сферах.

Вице-президент США прибыл в Армению с официальным визитом 9 февраля. В Ереване Вэнс провел личную встречу с Пашиняном.

После Армении он отправится в столицу Азербайджана Баку. Поездку анонсировал Госдепартамент США, вице-президента будет сопровождать заместитель госсекретаря Джейкоб Хелберг. В ведомстве отметили, что поездка будет способствовать «мирным усилиям» президента США Дональда Трампа и продвижению его политики в отношении России.

8 августа 2025 года в Белом доме прошли переговоры Трампа с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи они подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. До переговоров США и Армения подписали эксклюзивное соглашение о Зангезурском коридоре: он передается США на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».