Джей Ди Вэнс прилетел в Ереван

Video

Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в Ереване. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

Судно приземлилось в аэропорту Звартноц. Там вице-президента США встретили спикер национального собрания Армении Ален Симонян и мэр Еревана Тигран Авинян.

Вэнс прибыл в Армению вместе с детьми и женой Ушей. У него запланирована встреча с армянским премьером Николом Пашиняном.

Как сообщил Госдепартамент США, с 9 по 11 февраля у Вэнса запланированы два визита — в Ереван и столицу Азербайджана Баку. Вместе с ним туда отправится заместитель госсекретаря Джейкоб Хелберг. В ведомстве отметили, что поездка будет способствовать «мирным усилиям» президента США Дональда Трампа и продвижению его политики в отношении России.

8 августа 2025 года в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи они подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

До переговоров США и Армения подписали эксклюзивное соглашение о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан: он передается США на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».