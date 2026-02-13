 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Израиль официально вступил в «Совет мира» по Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашение о вступлении страны в «Совет мира», который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«Перед встречей с президентом [США Дональдом] Трампом в Белом доме премьер-министр Нетаньяху в присутствии государственного секретаря Рубио подписал соглашение о своем вступлении в состав «Совета мира», — говорится в сообщении.

Встреча Трампа и Нетаньяху в Вашингтоне состоялась в среду, 11 февраля. Стороны обсудили ситуацию в Газе и продолжение переговоров с Ираном. Американский лидер охарактеризовал переговоры как «очень хорошие», отметив, что определенных договоренностей достигнуто не было.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

Трамп объявил о создании международного «Совета мира» по Газе в начале января. Инициатива стала частью его плана урегулирования, который также предусматривает размещение международных сил.

В тот же день Белый дом представил исполнительный комитет совета из семи человек. В него вошли, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и экс-премьер Великобритании Тони Блэр. Нетаньяху тогда отметил, что объявленный состав с Израилем не согласовывали и он противоречит израильской политике.

Позднее Bloomberg сообщил, что администрация Трампа предлагает странам, претендующим на постоянное место в «Совете мира» по Газе, сделать взнос не менее $1 млрд.

Россия вошла в список стран, получивших приглашение войти в состав организации. По данным источников The New York Times и Axios, первое заседание «Совета мира» состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как сообщили в Кремле, представителей России там не будет.

