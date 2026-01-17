Нетаньяху счел состав «Совета мира» Газы противоречащим политике Израиля

 Перейти к основному контенту
В заявлении говорится, что состав «Совета мира» не был согласован с Израилем. The Times of Israel называет одной из причин недовольства Нетаньяху включение в Совет главы МИД Турции, который критиковал премьер-министра Израиля
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Состав исполнительного комитета «Совета мира», объявленный президентом США Дональдом Трампом, не был согласован с Израилем и противоречит его политике, говорится в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, которое опубликовала его канцелярия в соцсети Х.

Премьер-министр поручил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару связаться по этому вопросу с госсекретарем США Марко Рубио, говорится в заявлении.

The Times of Israel отмечает, что одной из причин такой реакции Нетаньяху стало включение в состав Исполнительного совета по Газе, созданного для поддержки Национального комитета по управлению Газой (NCAG), главы МИД Турции Хакана Фидана.

В январе на пресс-конференции в Стамбуле Фидан заявил, что Нетаньяху в целом выступает против реализации того мирного плана по Газе, который стремится продвигать и поддерживать международное сообщество. Кроме того, он отметил, что продолжающаяся военная компания Израиля пресекает нормализацию отношений между ним и другими европейскими странами.

«Никто из европейских лидеров не едет в Израиль. Почему? Европейские лидеры избираются. Они знают, что фотографироваться с Нетаньяху в наши дни — не лучший вариант», — сказал он (цитата по TRT World).

Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Создание этого органа, который должен возглавить лично американский лидер, входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.

Трамп предложил Эрдогану войти в состав «Совета мира» в секторе Газа
Политика
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

В дальнейшем Белый дом обнародовал состав «Совета мира», в исполнительный орган которого вошли видные деятели с опытом в дипломатии, развитии, инфраструктуре и экономической стратегии. В совет включены государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по национальной безопасности Роберт Габриэль. На должности старших советников были назначены комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум, а также Арье Лайтстоун, ранее занимавший пост старшего советника посла США в Израиле Дэвида Фридмана в 2017–2021 годах.

Кроме того, глава управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану войти в состав «Совета мира» в качестве члена-основателя.

Соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа было подписано лидерами США, Египта и Турции как посредниками в октябре прошлого года в Шарм-эш-Шейхе. Позднее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с американским планом для Газы.

