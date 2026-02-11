Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа

 Перейти к основному контенту
Кремль не направит представителей на первое заседание «Совета мира» Трампа 19 февраля в Вашингтоне. В МИД заявили, что позиция по инициативе еще формируется с учетом настороженной реакции ряда стран, включая членов Совбеза ООН
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кремль пока не намерен направлять своих представителей на первое заседание «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом. Об этом RTVI сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«От Кремля никто не планирует. Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД», — сказал он.

Во время заседания Госдумы сегодня, 11 февраля, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ведомство прорабатывает свое отношение к организации. «Наше отношение к «Совету мира», мы сейчас его прорабатываем, учитываем, как настороженно к этой идее отнеслись очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета безопасности ООН», — сказал глава МИДа.

Первое заседание состоится 19 февраля в Вашингтоне, сообщили источники The New York Times (NYT) и Axios. По словам источникам NYT, одной из главных тем предстоящего саммита станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.

Какие страны Трамп пригласил в «Совет мира» и кто согласился. Карта
Политика
Дональд Трамп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отказался посетить заседание «Совета мира», потому что приглашение на первую встречу белорусскому лидеру пришло слишком поздно.

После приглашение президента России Владимира Путина войти в «Совет мира» глава государства заявил о готовности направить $1 млрд из замороженных в США средств для финансирования восстановления Газы. «Мы могли бы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал он.

Bloomberg ранее сообщал, что власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Александр Лукашенко уточнил позже, что первые три года можно участвовать в «Совете мира» в качестве учредителя бесплатно: «Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше.

