Трамп рассказал, о чем говорил с Нетаньяху несколько часов

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth сообщил о завершении встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. По словам Трампа, это была «очень хорошая встреча».

«Мы не достигли ничего определенного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки», — написал Трамп.

Он напомнил, что в «прошлый раз Иран решил», что им лучше не заключать сделку, и получил «Полуночный молот». По мнению Трампа, это «не пошло им на пользу».

Американский лидер добавил, что он надеется на то, что на этот раз власти Ирана будут «более разумными и ответственными».

Кроме того, стороны обсудили прогресс, достигнутый в Газе и регионе в целом.

«На Ближнем Востоке действительно царит МИР», — добавил Трамп.

До этого Трамп и Нетаньяху встречались в декабре в поместье республиканца Мар-а-Лаго. Тогда израильский премьер, в частности, выражал тревогу по поводу восстановления ракетного потенциала Ирана и «Хезболлы».