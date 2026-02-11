Трамп рассказал, о чем говорил с Нетаньяху несколько часов
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth сообщил о завершении встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. По словам Трампа, это была «очень хорошая встреча».
«Мы не достигли ничего определенного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки», — написал Трамп.
Он напомнил, что в «прошлый раз Иран решил», что им лучше не заключать сделку, и получил «Полуночный молот». По мнению Трампа, это «не пошло им на пользу».
Американский лидер добавил, что он надеется на то, что на этот раз власти Ирана будут «более разумными и ответственными».
Кроме того, стороны обсудили прогресс, достигнутый в Газе и регионе в целом.
«На Ближнем Востоке действительно царит МИР», — добавил Трамп.
До этого Трамп и Нетаньяху встречались в декабре в поместье республиканца Мар-а-Лаго. Тогда израильский премьер, в частности, выражал тревогу по поводу восстановления ракетного потенциала Ирана и «Хезболлы».
