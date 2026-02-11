 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт⁠,
Трамп рассказал, о чем говорил с Нетаньяху несколько часов

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth сообщил о завершении встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. По словам Трампа, это была «очень хорошая встреча».

«Мы не достигли ничего определенного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки», — написал Трамп.

Он напомнил, что в «прошлый раз Иран решил», что им лучше не заключать сделку, и получил «Полуночный молот». По мнению Трампа, это «не пошло им на пользу».

Американский лидер добавил, что он надеется на то, что на этот раз власти Ирана будут «более разумными и ответственными».

Кроме того, стороны обсудили прогресс, достигнутый в Газе и регионе в целом.

«На Ближнем Востоке действительно царит МИР», — добавил Трамп.

Офис Нетаньяху анонсировал его встречу с Трампом для переговоров по Ирану
Политика

До этого Трамп и Нетаньяху встречались в декабре в поместье республиканца Мар-а-Лаго. Тогда израильский премьер, в частности, выражал тревогу по поводу восстановления ракетного потенциала Ирана и «Хезболлы».

Елена Наумова
Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
