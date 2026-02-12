Авиакомпания Nordwind организовала пять рейсов с Кубы в Москву для туристов.

Nordwind сообщила, кого не пустят на вывозные рейсы с Кубы

Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Авиакомпания Nordwind организовала пять рейсов для вывоза пассажиров с Кубы в Москву, на них не смогут попасть граждане Кубы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Для обеспечения перевозки пассажиров (за исключением граждан Республики Куба), находящихся в настоящее время на Кубе, перевозчиком запланированы рейсы», — сказано в сообщении.

Из Варадеро в Москву туристы смогут вылететь рейсом N4-556 12, 14 и 18 февраля. На 17 февраля запланирован рейс N4-552 из Кайо-Коко в Москву. Наконец, 21 февраля должен состояться рейс N4-558 из Ольгина в Москву.

При этом иностранные туристы, оказавшиеся в Москве, смогут вылететь в Варадеро 14 февраля рейсом N4-555.

«Далее полетная программа на Кубу будет приостановлена до стабилизации ситуации с заправкой топливом самолетов на территории Кубы», — отметили в компании.

Дефицит топлива на острове случился из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Теперь Соединенные Штаты могут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) 9 февраля, на острове оказались около 4 тыс. организованных туристов из России. Накануне в Росавиации заявили, что российские туристы будут вывезены с Кубы, затем полеты будут приостановлены до изменения ситуации с топливом.

Москва, по словам посла России в Гаване, неоднократно поставляла нефть на Кубу. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия намерена оказать всю необходимую поддержку народу Кубы. Как сообщило российское посольстве на Кубе 12 февраля, поставка нефти и нефтепродуктов в страну в качестве гуманитарной помощи планируется «в ближайшее время».