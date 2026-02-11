 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Авиакомпании скорректировали полеты на Кубу из-за проблем с дозаправкой

«Россия» и Nordwind скорректировали полеты на Кубу из-за проблем с заправкой
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind скорректировали программу полетов в аэропорты Кубы из-за сложностей с заправкой самолетов топливом. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве сообщили, что в ближайшие дни «Россия» выполнит рейсы с загрузкой только на обратном направлении — из Гаваны и Варадеро в Москву, чтобы вывезти российских туристов, которые сейчас находятся на Кубе. После этого полетную программу авиакомпании временно приостановят — до изменения ситуации.

«Минтранс и Росавиация находятся в контакте с авиационными властями Кубы», — говорится в сообщении.

Стороны рассматривают альтернативные варианты, которые позволят возобновить полеты в обоих направлениях.

Пресс-служба «Аэрофлота» уточняет, что рейсы с односторонней загрузкой начнутся 12 февраля.

Посольство заявило о проработке поставок топлива на Кубу из России
Политика
Фото:Георгий Розов / Global Look Press

Обострение ситуации с топливом на острове происходит из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом».

Кубинская сторона 9 февраля предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах Кубы в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва находится в контакте с кубинскими властями для поиска решения проблемы. В российском посольстве в Гаване заявили, что возможность поставок топлива из России на Кубу сейчас прорабатывается.

