РСТ заявил о тысячах россиян на оставшейся без авиатоплива Кубе

РСТ: на Кубе находятся около 4 тысяч организованных туристов из России
Фото: Ramon Espinosa / AP / ТАСС
Фото: Ramon Espinosa / AP / ТАСС

Около четырех тысяч организованных туристов из России находятся сейчас на Кубе, ситуация с возвращением россиян стабильная, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную.

«Это туристы, прибывшие по пакетным турам. На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме», — сообщила Подгорная (цитата по ТАСС).

По ее словам, информации об ограничениях на вылет нет.

Посол России заявил, что Москва продолжит поставлять нефть на Кубу
Политика
Фото:David McNew / Getty images

Ранее Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. В ответ Куба объявила международное чрезвычайное положение. Глава Белого дома подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян
Общество
Фото:Jose Goitia / dpa / Global Look Press

На этом фоне Россия подтвердила готовность оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. Посол России в республике Виктор Коронелли заявил, что Москва продолжит поставлять нефть на Кубу.

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

Куба предупредила, что топлива для самолетов не будет месяц
Очевидцы рассказали, как вылетали с Кубы на фоне проблем с авиатопливом
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян
