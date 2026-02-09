РСТ: на Кубе находятся около 4 тысяч организованных туристов из России

РСТ заявил о тысячах россиян на оставшейся без авиатоплива Кубе

Фото: Ramon Espinosa / AP / ТАСС

Около четырех тысяч организованных туристов из России находятся сейчас на Кубе, ситуация с возвращением россиян стабильная, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную.

«Это туристы, прибывшие по пакетным турам. На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме», — сообщила Подгорная (цитата по ТАСС).

По ее словам, информации об ограничениях на вылет нет.

Ранее Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. В ответ Куба объявила международное чрезвычайное положение. Глава Белого дома подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

На этом фоне Россия подтвердила готовность оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. Посол России в республике Виктор Коронелли заявил, что Москва продолжит поставлять нефть на Кубу.