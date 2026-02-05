Посол России заявил, что Москва продолжит поставлять нефть на Кубу

Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и продолжит делать это, сообщил в интервью «РИА Новости» российский посол в республике Виктор Коронелли.

«Исходим из того, что эта практика [поставки нефти] будет продолжена», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Куба «очень близка к краху» и «вот-вот падет». Он заявлял, что у Гаваны больше нет никаких доходов, так как ранее она получала их от венесуэльской нефти.

Материал дополняется