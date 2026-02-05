 Перейти к основному контенту
Политика
0

Посол России заявил, что Москва продолжит поставлять нефть на Кубу

Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и продолжит делать это, сообщил в интервью «РИА Новости» российский посол в республике Виктор Коронелли.

«Исходим из того, что эта практика [поставки нефти] будет продолжена», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Куба «очень близка к краху» и «вот-вот падет». Он заявлял, что у Гаваны больше нет никаких доходов, так как ранее она получала их от венесуэльской нефти.

Материал дополняется

Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Гутерриш назвал мрачным моментом для всего мира истечение ДСНВ Политика, 03:16
Nature Astronomy сообщил, что Юпитер меньше по размеру, чем считалось Технологии и медиа, 03:01
Посол России заявил, что Москва продолжит поставлять нефть на Кубу Политика, 02:35
В Чите восстановили подачу тепла и электричества после аварии на ТЭЦ Общество, 02:15
Spectator написал о «начале конца» Стармера из-за скандала с Эпштейном Политика, 01:54
Дмитриев оценил вклад жены Трампа в воссоединение семей России и Украины Политика, 01:43
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Трамп сказал, что всегда хорошо разбирался в деньгах Экономика, 01:12
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика Политика, 01:00
NYT узнала о расследовании против Nike из-за дискриминации белых Политика, 00:59
Axios рассказал, кто убедил Трампа не срывать переговоры с Ираном Политика, 00:55
Питон с Сулавеси попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная змея Общество, 00:50
Вэнс заявил о планах работы с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия Политика, 00:41