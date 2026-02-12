 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

В МИДе назвали приемлемый для России результат переговоров с Украиной

Рябков: итоги переговоров должны вписываться в рамки, обозначенные в Анкоридже
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Результаты переговоров по урегулированию украинского конфликта должны соответствовать рамкам, созданным на саммите в Анкоридже. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения».

Рябков подчеркнул, что на Аляске президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин достигли принципиальных пониманий о путях урегулирования. «Тот переговорный процесс, который с тех пор продолжается, должен, по нашему убеждению, привести к результатам, укладывающимся в рамки, созданные в Анкоридже», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Политика
Владимир Зеленский

В конце января в Абу-Даби прошла встреча делегаций США, России и Украины. МИД ОАЭ оценил переговоры как беспрецедентные, они прошли в «конструктивной и позитивной» атмосфере.

4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров. Изначально он должен был пройти 1 февраля, но был перенесен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимостью «дополнительной стыковки графиков трех сторон».

Украинская и американская стороны оценили вторые переговоры как конструктивные и продуктивные. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев отмечал, что, «безусловно, прогресс есть».

В конце января Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что
«формула Анкориджа» подразумевает контроль России над всем Донбассом, а также заморозку остальной линии фронта. Кремль ранее не стал раскрывать содержание «формулы», пояснив, что не считает это целесообразным.

9 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на августовском саммите Путина и Трампа в Анкоридже Россия приняла предложения США, в том числе по Украине, однако теперь американская сторона не готова реализовывать собственные инициативы. «Помимо того что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы», — сказал министр, не уточнив, к выполнению каких именно договоренностей по Украине не готовы США.

Софья Полковникова
Переговоры Анкоридж Россия Сергей Рябков
