Лавров заявил, что США теперь не готовы к своим предложениям по Украине

Команда Трампа публично отвергает политику прежних властей, но продлевает законы о санкциях со всей «байденовщиной чистой воды». Россия согласилась на идеи США в Анкоридже, но теперь к ним не готов сам Вашингтон, говорит Лавров

Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Россия приняла предложения США на августовском саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, но теперь американская сторона не готова к своим же инициативам, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

«Помимо того что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим», — рассказал министр.

Администрация США, по словам Лаврова, не только не оспаривает законы, которые предшественник действующего президента Джо Байден принимал для «наказания» России, но и вводит против Москвы новые санкции, усиливается «война против танкеров».

«Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые доступные российские энергоносители. В Европе давно уже запретили, заставляют покупать втридорога, платя за американский сжиженный природный газ. То есть на экономическом поприще американцы в общем-то объявили задачу экономического доминирования», — уверен Лавров.

Он напомнил о продлении в апреле администрацией президента США Дональда Трампа закона о чрезвычайном положении. Его основа — тезисы о «наказании» России, введении против нее санкций, включая заморозку золотовалютных резервов, пояснил министр.

«Прямо так и записано: в связи с враждебным поведением России в области внешней политики. И в качестве примеров приводится вмешательство в выборы Соединенных Штатов, то, против чего президент Трамп ежедневно категорически выступает и отвергает все это. Ну и нарушение международного права, прав человека, чего там только нет», — добавил Лавров.

Эти положения он назвал «байденовщиной чистой воды, которую Трамп и его команда отвергают». «Но тем не менее спокойно продлили закон, санкции против России продолжают действовать. Ввели санкции против ЛУКОЙЛа, против «Роснефти», причем это сделали осенью, через пару недель после очень хорошей встречи Путина и Трампа в Анкоридже», — подчеркнул глава МИДа.

Москва считает санкции западных стран незаконными.

Прежде Лавров говорил, что за неделю до саммита в Анкоридже спецпосланник американского президента Стив Уиткофф привез в Москву концепцию США, которая была построена вокруг безопасности и территориальных реалий. Президент России Владимир Путин сообщил Трампу в Анкоридже, что Москва согласилась взять ее за основу, «предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к ее практической реализации», рассказал он.

По его словам, глава Белого дома ответил, что «должен посоветоваться». «Однако и после его встречи с союзниками на следующий день в Вашингтоне мы не получили реакции на наш позитивный ответ на упомянутые предложения», — сказал Лавров. Не было ее, по словам министра, и в ходе его встречи с госсекретарем Марко Рубио в сентябре в Нью-Йорке.

Тогда Москва передала Вашингтону меморандум в формате неофициального документа (non-paper), чтобы «помочь американским коллегам определиться, по сути, с их же собственной идеей», заявил глава внешнеполитического ведомства. Через несколько дней по просьбе Трампа состоялся его телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились о встрече в Будапеште. Глава Белого дома получал «подковерные доклады», после чего он «то ли перенес, то ли отменил» саммит, говорил Лавров.

В конце января Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Путин и Трамп во время переговоров на Аляске согласовали «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», имеют принципиальное значение для Москвы.

Россия настаивает на выводе украинских сил из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев не раз заявлял, что не намерен отказываться от территориальных претензий.