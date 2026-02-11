Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Times of Ukraine утверждало, что Киев изучает возможность отправки в Москву переговорной делегации. Украинский президент исключил возможность встреч в столицах России и Белоруссии

Владимир Зеленский (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Украина не согласится на мирные переговоры в Москве или Минске, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Новини.LIVE».

«Я не могу приехать на переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным в Москву», — сказал он.

Зеленский выразил готовность поддержать предложения США встретиться «на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии».

Ранее днем Times of Ukraine со ссылкой на источники утверждало, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию.

Российские власти говорили о возможности обеспечить безопасность Зеленскому в случае его визита на переговоры в Москву. «Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В Кремле подчеркивали, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, «но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».

Ранее днем Зеленский заявил, что следующая встреча по мирному урегулированию может пройти во вторник или среду — 17 или 18 февраля. Главная тема встречи — американская инициатива о создании в Донбассе свободной экономической зоны.