 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посольство России на Кубе сообщило, что переселяет туристов

Российских туристов на Кубе переселяют «для экономии ресурсов»
Здание посольства России&nbsp;на Кубе
Здание посольства России на Кубе (Фото: Андрей Бекренев / ТАСС)

Некоторые российские туристы на Кубе были переселены в другие гостиницы «в целях экономии ресурсов», об этом сообщило посольство России в своем телеграм-канале.

«В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что рассчитывают на то, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов.

Сейчас на Кубе находятся около 4 тыс. организованных туристов из России.

Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе
Политика
Дмитрий Песков

Ранее стало известно, что Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом им. Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет топлива Jet A-1 для самолетов.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Кубе сложилась критическая ситуация с авиатопливом.

Обострение ситуации с топливом на острове произошло после ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. США теперь смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Куба российские туристы посольство
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Куба предупредила, что топлива для самолетов не будет месяц
Политика
Трамп счел, что Куба пойдет на сделку с США из-за «очень плохой ситуации»
Политика
Куба объявила режим международного ЧП в ответ на действия США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Фицо подтвердил заинтересованность Словакии в диалоге с Москвой Политика, 22:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:18
Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям для Украины Политика, 22:12
The Guardian оценила армянский ковер у трапа при встрече Вэнса в Ереване Политика, 22:09
Лавров заявил, что США не поддержат европейские войска на Украине Политика, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Галицкого отпустили после опроса в СК из-за самоубийства бывшей жены Общество, 21:51
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
A Bola узнала о решении Роналду прекратить бойкот матчей «Ан-Насра» Спорт, 21:50
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:45
Петербуржцев предупредили о возможных перебоях в работе информсистем Общество, 21:39
Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном Политика, 21:37
Российская саночница Олесик стала 14-й после двух заездов на Играх-2026 Спорт, 21:31
На Roblox составили протокол за пропаганду ЛГБТ Общество, 21:28
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 21:24