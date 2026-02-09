Посольство России на Кубе сообщило, что переселяет туристов

Здание посольства России на Кубе (Фото: Андрей Бекренев / ТАСС)

Некоторые российские туристы на Кубе были переселены в другие гостиницы «в целях экономии ресурсов», об этом сообщило посольство России в своем телеграм-канале.

«В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что рассчитывают на то, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов.

Сейчас на Кубе находятся около 4 тыс. организованных туристов из России.

Ранее стало известно, что Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом им. Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет топлива Jet A-1 для самолетов.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Кубе сложилась критическая ситуация с авиатопливом.

Обострение ситуации с топливом на острове произошло после ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. США теперь смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.